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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

"Нужно понять, где больше денег": Хирн ошарашил заявлением о месте реванша Усик – Джошуа

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
27 сентября, 20:19
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После сенсационного поражения британского боксера на стадионе "Тоттенхем", сразу возник вопрос о месте проведения реванша. Пока обе стороны имеют противоположные позиции
Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Промоутер экс-чемпиона Энтони Джошуа Эдди Гирн раскрыл некоторые детали будущего боя-реванша за чемпионские титулы с Александром Усиком.

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По мнению Эдди Хирна поединок должен состояться в феврале, а лучшего места в эту пору года, чем Великобритания не найти.

"Очень мало шансов, что это будет Украина. Это не лучшая страна для февраля.

Нам нужно собраться вместе, чтобы понять, где будут наибольшие деньги. И да, это вряд ли будет Украина.

Я думаю, что Великобритания наиболее вероятна", – приводит слова Эдди Хирна Boxingnews24.

Усик деклассировал Джошуа
Усик деклассировал Джошуа / Фото: Getty Images

Напомним, что сам Усик хотел бы провести реванш с Джошуа на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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Но, по словам Александра, для него место повторного боя не принципиально. "Хоть в космосе", – заявил украинский боксер.

Усика и Джошуа ждет реванш
Усика и Джошуа ждет реванш / Фото: Reuters

Напомним, по итогам боя, состоявшегося в ночь на воскресенье в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм", Усик победил Джошуа единогласным решением судей – 117:112, 116:112, 115:113.

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