Усика после победы над Джошуа вызвал на бой россиянин

Лагерь российского боксера Мурата Гассиева уверен, что повторный поединок против него для Александра Усика будет сложнее боя с Энтони Джошуа

В 2018-м Гассиеву хорошенько досталось от Усика / Фото: Getty Images

В России снова заговорили о повторном бое своего боксера Мурата Гассиева против Александра Усика. И это притом, что Усику сейчас явно не до него.

После сенсационной победы над Энтони Джошуа в Лондоне Александра Усика ждет реванш с британцем, который украинец хочет провести на НСК "Олимпийский" в Киеве.

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И тем не менее в РФ никак не угомонятся.

"Трудно сказать, сможет ли Мурат победить такого Усика. Но я надеюсь, этот бой когда-нибудь состоится. Это будет хороший бой. Мурат намного прочнее, чем Джошуа. И бьет он сильнее, чем Джошуа. Все покажет ринг", – заявил СЭ Виталий Сланов, тренер Гассиева.

"Главное, чтобы Мурат был в порядке, подошел к бою без травм. Перед финалом Суперсерии было много моментов. Была травма, вес тяжело, проблемно уходил", – вспомнил Сланов бой Гассиева с Усиком в 2018 году, когда украинец победил того единогласным решением судей в Москве и стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

Александр Усик и Мурат Гассиев / Фото: Getty Images

Добавим, что после поражения от Усика в 2018-м Гассиев перешел в супертяжелый вес, где добыл две победы нокаутом над малоизвестными соперниками – албанцем Нури Сефери и немцем Михаэлем Валлишем.

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При этом Усик ранее утверждал, что не против снова подраться с Гассиевым при условии, что "это будет выгодно обоим".