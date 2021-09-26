Усика після перемоги над Джошуа викликав на бій росіянин

Табір російського боксера Мурата Гассієва переконаний, що повторний поєдинок проти нього для Олександра Усика буде складнішим за бій з Ентоні Джошуа

2018-го Гассієву добряче дісталося від Усика / Фото: Getty Images

У Росії знову заговорили про повторний бій свого боксера Мурата Гассієва проти Олександра Усика. І це при тому, що Усику нині явно не до нього.

Після сенсаційної перемоги над Ентоні Джошуа в Лондоні на Олександра Усика чекає реванш із британцем, який українець хоче провести на НСК "Олімпійський" у Києві.

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І все ж у РФ ніяк не вгамуються.

"Важко сказати, чи зможе Мурат перемогти такого Усика. Але я сподіваюся, цей бій коли-небудь відбудеться. Це буде хороший бій. Мурат значно міцніший за Джошуа. І б'є він сильніше, ніж Джошуа. Усе покаже ринг", – заявив СЄ Віталій Сланов, тренер Гассієва.

"Головне, щоб Мурат був у порядку, підійшов до бою без травм. Перед фіналом Суперсеріі було багато моментів. Була травма, вага важко, проблемно зменшувалася", – згадав Сланов бій Гассієва з Усиком в 2018 році, коли українець переміг того одноголосним рішенням суддів у Москві і став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.

Олександр Усик і Мурат Гассієв / Фото: Getty Images

Додамо, що після поразки від Усика в 2018-му Гассієв перейшов до суперважкої ваги, де здобув дві перемоги нокаутом над маловідомими суперниками – албанцем Нурі Сефері і німцем Міхаелем Валлішем.

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При цьому Усик раніше стверджував, що не проти знову побитися з Гассієвим за умови, що "це буде вигідно обом".