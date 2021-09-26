Усика після перемоги над Джошуа викликав на бій росіянин

У Росії знову заговорили про повторний бій свого боксера Мурата Гассієва проти Олександра Усика. І це при тому, що Усику нині явно не до нього.
Після сенсаційної перемоги над Ентоні Джошуа в Лондоні на Олександра Усика чекає реванш із британцем, який українець хоче провести на НСК "Олімпійський" у Києві.
І все ж у РФ ніяк не вгамуються.
"Важко сказати, чи зможе Мурат перемогти такого Усика. Але я сподіваюся, цей бій коли-небудь відбудеться. Це буде хороший бій. Мурат значно міцніший за Джошуа. І б'є він сильніше, ніж Джошуа. Усе покаже ринг", – заявив СЄ Віталій Сланов, тренер Гассієва.
"Головне, щоб Мурат був у порядку, підійшов до бою без травм. Перед фіналом Суперсеріі було багато моментів. Була травма, вага важко, проблемно зменшувалася", – згадав Сланов бій Гассієва з Усиком в 2018 році, коли українець переміг того одноголосним рішенням суддів у Москві і став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.
Додамо, що після поразки від Усика в 2018-му Гассієв перейшов до суперважкої ваги, де здобув дві перемоги нокаутом над маловідомими суперниками – албанцем Нурі Сефері і німцем Міхаелем Валлішем.
При цьому Усик раніше стверджував, що не проти знову побитися з Гассієвим за умови, що "це буде вигідно обом".
Читайте також:
- "Саня, дякую. 12-й раунд можна дивитися вічно": реакція політиків на перемогу Усика
- Зроблено в Росії: Усика звинуватили в зраді через футболку, в якій він відсвяткував перемогу
- Перемога Усика над Джошуа: Кличко зацінив помсту
- Усик після побиття Джошуа подався в Лондоні за айфоном, але боксеру не дали його купити