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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Перемога Усика над Джошуа: Кличко зацінив помсту

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
26 вересня, 16:53
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Напередодні Олександр Усик зробив те, що чотири роки тому не вдалося його співвітчизнику Володимиру Кличку, – здолав британця Ентоні Джошуа на його полі
Володимир Кличко і Олександр Усик
Володимир Кличко і Олександр Усик / Фото: Instagram

2017-го Володимир Кличко нокаутом програв Ентоні Джошуа на "Вемблі". Напередодні, на іншому лондонському стадіоні, "Тоттенгем", Ей-Джей отримав українську відплату – його декласував Олександр Усик.

Володимир Кличко залишився задоволений помстою, написавши такі рядки у себе в Instagram:

"Минулої ночі Усик увійшов в історію, він досі непереможений як чемпіон Олімпійських ігор, чемпіон у першій важкій і суперважкій вазі. Повага до Ентоні Джошуа. Україна – від початку і до кінця".

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Нагадаємо, на арені "Тоттенгем" за Усика в бою з Джошуа вболівали брат Володимира Кличка Віталій, а також Андрій Шевченко, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Лілія Подкопаєва.

При цьому Віталій Кличко після бою видав новий перл, порадивши Усику зашитися.

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Дивіться, як 2017-го Джошуа нокаутував Кличка

А так Усик помстився Джошуа в 2021-му

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