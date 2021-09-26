Перемога Усика над Джошуа: Кличко зацінив помсту

2017-го Володимир Кличко нокаутом програв Ентоні Джошуа на "Вемблі". Напередодні, на іншому лондонському стадіоні, "Тоттенгем", Ей-Джей отримав українську відплату – його декласував Олександр Усик.
Володимир Кличко залишився задоволений помстою, написавши такі рядки у себе в Instagram:
"Минулої ночі Усик увійшов в історію, він досі непереможений як чемпіон Олімпійських ігор, чемпіон у першій важкій і суперважкій вазі. Повага до Ентоні Джошуа. Україна – від початку і до кінця".
Нагадаємо, на арені "Тоттенгем" за Усика в бою з Джошуа вболівали брат Володимира Кличка Віталій, а також Андрій Шевченко, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Лілія Подкопаєва.
При цьому Віталій Кличко після бою видав новий перл, порадивши Усику зашитися.
Дивіться, як 2017-го Джошуа нокаутував Кличка
А так Усик помстився Джошуа в 2021-му
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