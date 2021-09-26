26 вересня 14:00
Минай 1
Львів 2
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик - чемпіон! 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик після побиття Джошуа подався в Лондоні за айфоном, але боксеру не дали його купити

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
26 вересня, 16:29
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Лондонський шопінг новоспеченому чемпіону світу в супертяжах Олександру Усику не вдався, зате він ощасливив спільними фото безліч місцевих фанатів
До айфона в торговому центрі Лондона Усик так и не дістався
До айфона в торговому центрі Лондона Усик так и не дістався / Фото: Instagram

Наступного дня після сенсаційної перемоги над Ентоні Джошуа, здобутої одноголосним рішенням суддів, Олександр Усик зі своєю командою сходив в один із торгових центрів Лондона. Але шопінг не вдався.

"Прийшли за айфоном. Але там страшенна черга. Айфон не купили. Однак Саня перефоткався з усім торговим центром. Такі справи", – розповів у сторіз свого Instagram директор Usyk Team Сергій Лапін

При цьому Усик був у своєму блакитному спортивному костюмі і білій шапці, а на обличчі у нього красувалися сліди від ударів Ентоні Джошуа, які, втім, не змусили українця в рингу впасти.

Реклама

Реклама

Один із британців, що підійшли в торговому центрі до Усика за селфі, передав свою з ним розмову.

"Ну ти і видав вчора, бро! Це було щось", – сказав українцеві бородатий Джей

"Спасибі, бро. Важкий був бій", – відповів Усик

"Але ти зробив так, ніби він видавався для тебе легким. Тепер ти чемп. Так тримати!" – побажав Усику британець

Реклама

Нагадаємо, Усик готовий до реваншу з Джошуа і хотів би провести його на НСК "Олімпійський" у Києві.

Усик переміг Джошуа
Усик переміг Джошуа / Фото: Getty Images

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
БІЙ РОКУ
1xbet

Усик проти
Джошуа

Переможний гопак Усика!
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
ТОП-матчі

Шахтар

28 вер

19:45

Інтер

5,30

4,48

1,65

Баварія

29 вер

22:00

Динамо

1,11

12

28
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Десна
8
12:12
16
6
Дніпро-1
8
13:8
16
7
Зоря
8
16:9
14
8
Верес
9
9:12
11
9
Рух
9
6:12
8
10
Колос
8
5:13
8
11
Інгулець
8
8:14
7
12
Металіст 1925
8
6:12
7
13
Львів
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
8
9:21
5
16
Маріуполь
9
12:23
4
Показати бiльше
Неділя, 26 вересня
1:2
Відео Про матч
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти