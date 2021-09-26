Ще один гуляє: Віталій Кличко нацьковує Усика на кривдника Володимира

Перемога над Джошуа принесла Усику титули WBA, WBO, IBF і IBO. Від звання абсолютного чемпіона в суперважкій вазі його відділяє лише один поєдинок. На це натякнув Віталій Кличко після бою.
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"Назад в Україну всі пояса повернув. Один залишився гуляти, Саня. Один WBC гуляє", – сказав Кличко.
"Твій, Віталік" , – вигукнув хтось із натовпу.
Віталій Кличко володів поясом WBC з 2004 по 2005 рік, а потім з 2008 по 2013, коли завершив кар'єру. Після відходу з боксу за Кличком закріпили статус "вічного" чемпіона за версією WBC.
Зараз же титул WBC належить британцеві Тайсону Ф'юрі. 9 жовтня він буде захищати пояс від зазіхань колишнього володаря американця Деонтея Вайлдера.
Титули WBA, WBO, IBF і IBO належали Володимиру Кличку. Українець втратив титули після поразки Тайсону Ф'юрі в 2015 році, а за цим не зміг їх повернути в 2017 році, поступившись Ентоні Джошуа. Після цього Кличко-молодший завершив кар'єру.
Додамо, що Усик став третім чемпіоном суперважкої ваги серед українців. Першими двома були братися Кличко.