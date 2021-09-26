Усик после избиения Джошуа пошел в Лондоне за айфоном, но ему не дали его купить

Лондонский шопинг новоиспеченному чемпиону мира в супертяжах Александру Усику не удался, зато он осчастливил совместными фото множество местных фанатов

До айфона в торговом центре Лондона Усик так и не добрался / Фото: Instagram

На следующий день после сенсационной победы над Энтони Джошуа, добытой единогласным решением судей, Александр Усик со своей командой сходил в один из торговых центров Лондона. Но шопинг не удался.

"Пришли за айфоном. Но там сумасшедшая очередь. Айфон не купили. Однако Саня перефоткался со всем торговым центром. Такие дела", – рассказал в сториз своего Instagram директор Usyk Team Сергей Лапин

При этом Усик был в своем голубом спортивном костюме и белой шапке, а на лице у него красовались следы от ударов Энтони Джошуа, которые, впрочем, не заставили украинца в ринге дрогнуть.

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Один из британцев, подошедших в торговом центре к Усику за селфи, передал свой с ним разговор.

"Ну ты и выдал вчера, бро! Это было нечто", – сказал украинцу бородатый Джей

"Спасибо, бро. Тяжелый был бой", – ответил Усик

"Но ты сделал так, будто он выглядел для тебя легким. Теперь ты чемп. Так держать!" – пожелал Усику британец

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Напомним, Усик готов к реваншу с Джошуа и хотел бы провести его на НСК "Олимпийский" в Киеве.