26 сентября 14:00
Минай 1
Львов 2
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
💪 Усик - чемпион! 🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 👑 Фото участниц Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Усик после избиения Джошуа пошел в Лондоне за айфоном, но ему не дали его купить

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
26 сентября, 16:29
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Лондонский шопинг новоиспеченному чемпиону мира в супертяжах Александру Усику не удался, зато он осчастливил совместными фото множество местных фанатов
До айфона в торговом центре Лондона Усик так и не добрался
До айфона в торговом центре Лондона Усик так и не добрался / Фото: Instagram

На следующий день после сенсационной победы над Энтони Джошуа, добытой единогласным решением судей, Александр Усик со своей командой сходил в один из торговых центров Лондона. Но шопинг не удался.

"Пришли за айфоном. Но там сумасшедшая очередь. Айфон не купили. Однако Саня перефоткался со всем торговым центром. Такие дела", – рассказал в сториз своего Instagram директор Usyk Team Сергей Лапин

При этом Усик был в своем голубом спортивном костюме и белой шапке, а на лице у него красовались следы от ударов Энтони Джошуа, которые, впрочем, не заставили украинца в ринге дрогнуть.

Реклама

Реклама

Один из британцев, подошедших в торговом центре к Усику за селфи, передал свой с ним разговор.

"Ну ты и выдал вчера, бро! Это было нечто", – сказал украинцу бородатый Джей

"Спасибо, бро. Тяжелый был бой", – ответил Усик

"Но ты сделал так, будто он выглядел для тебя легким. Теперь ты чемп. Так держать!" – пожелал Усику британец

Реклама

Напомним, Усик готов к реваншу с Джошуа и хотел бы провести его на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Усик победил Джошуа
Усик победил Джошуа / Фото: Getty Images

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
БОЙ ГОДА
1xbet

Усик против
Джошуа

Победный гопак Усика!
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

28 сент

19:45

Интер

5,30

4,48

1,65

Бавария

29 сент

22:00

Динамо

1,11

12

28
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Десна
8
12:12
16
6
Днепр-1
8
13:8
16
7
Заря
8
16:9
14
8
Верес
9
9:12
11
9
Рух
9
6:12
8
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Металлист 1925
8
6:12
7
13
Львов
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Черноморец
8
9:21
5
16
Мариуполь
9
12:23
4
Показать больше
Воскресенье, 26 сентября
1:2
Видео О матче
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять