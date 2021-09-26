26 сентября 14:00
Минай 1
Львов 2
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
💪 Усик - чемпион! 🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 👑 Фото участниц Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Усик лучше Али! Украинец побил рекорд своего кумира

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
26 сентября, 15:53
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский боксер Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе всего за 19 боев. Даже легендарному Мухаммеду Али понадобилось больше времени
Александр Усик превзошел достижение Мухаммеда Али
Александр Усик превзошел достижение Мухаммеда Али / Фото: REUTERS

Усик победил Джошуа и завоевал титулы WBA, WBO, IBF и IBO. Исторического достижения украинец добился в 19-м поединке на профессиональном ринге. Как мы писали ранее, Виталий Кличко натравливает Усика на обидчика Владимира.

Читайте также: Усик сам отдал чемпионские пояса Джошуа: зачем он это сделал

Реклама

Быстрее, чем это удалось сделать кумиру Усика Мухаммеду Али! Легендарный американец впервые стал чемпионом мира в 20-м поединке, победив Сонни Листона.

Правда, Али на тот момент было всего 22 года, а Усику сейчас 34 года. Но Али начал профессиональную карьеру в 18 лет, а Усик перешел в профи в 26 и до 32-х выступал в крузервейте..

Реклама

Читайте также: Реванш боя Усик – Джошуа на Олимпийском в Киеве! Это будет фантастический поединок!

Али и Усик родились в один день – 17 января. Символично, что вместе со званием абсолютного чемпиона в крузервейте Александр выиграл трофей Мухаммеда Али!

Усик с трофеем Али. Фото: K2Ukraine

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
БОЙ ГОДА
1xbet

Усик против
Джошуа

Победный гопак Усика!
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

28 сент

19:45

Интер

5,30

4,48

1,65

Бавария

29 сент

22:00

Динамо

1,11

12

28
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Десна
8
12:12
16
6
Днепр-1
8
13:8
16
7
Заря
8
16:9
14
8
Верес
9
9:12
11
9
Рух
9
6:12
8
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Металлист 1925
8
6:12
7
13
Львов
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Черноморец
8
9:21
5
16
Мариуполь
9
12:23
4
Показать больше
Воскресенье, 26 сентября
1:2
Видео О матче
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять