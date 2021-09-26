26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
💪 Усик - чемпион! 🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 👑 Фото участниц Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Кому нужны эти пояса? Джошуа нашел отмазку после поражения Усику

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
26 сентября, 14:53
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Энтони Джошуа потерпел поражение от Александра Усика и потерял титулы WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе. Британец уже успел заявить, что эти пояса все равно никому не нужны
Энтони Джошуа не переживает из-за потери титулов
Энтони Джошуа не переживает из-за потери титулов / Фото: REUTERS

После боя Джошуа заговорил о поединке против Тайсона Фьюри. Ранее этот бой был самым ожидаемым в мире бокса, ведь в нем разыграли бы звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

Читайте также: Нужно зашиться: Виталий Кличко выдал новый перл после победы Усика

Реклама

А теперь Джошуа нечего предложить Фьюри. Но Энтони считает, что в этом нет ничего страшного. Кому нужны эти пояса?

"Дорога к званию абсолютного чемпиона и все такое, это хорошо… Как я сказал, я буду драться с Тайсоном Фьюри, Деонтем Уайлдером, без поясов.

Пояса – это весело. Это здорово, это наследие. Но с поясами или без них я буду драться с кем угодно. Путь к абсолютному чемпионству – это титул, который классно было бы заполучить.

Но вы бы смотрели эти бои без поясов? Это главное – у вас есть два конкурентоспособных бойца на ринге из Великобритании, которые просто хотят сойтись лицом к лицу", – заявил Дошуа во время пресс-конференции.

Реклама

Читайте также: Усик – Джошуа: яркие моменты чемпионского боя

Тем не менее, Джошуа не отказывается от реванша с Александром Усиком.

"Хочу ли я реванша? 100 процентов. 110 процентов. Я готов вернуться к тренировкам. Я провел 12 раундов, это были хорошие 12 раундов", – добавил британец, которого цитирует skysports.com.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
БОЙ ГОДА
1xbet

Усик против
Джошуа

Победный гопак Усика!
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

28 сент

19:45

Интер

5,30

4,48

1,65

Бавария

29 сент

22:00

Динамо

1,11

12

28
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Десна
8
12:12
16
6
Днепр-1
8
13:8
16
7
Заря
8
16:9
14
8
Верес
9
9:12
11
9
Рух
9
6:12
8
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Металлист 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Черноморец
8
9:21
5
15
Мариуполь
9
12:23
4
16
Львов
8
4:13
3
Показать больше
Воскресенье, 26 сентября
14:00
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять