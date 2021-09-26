Кому нужны эти пояса? Джошуа нашел отмазку после поражения Усику

Энтони Джошуа потерпел поражение от Александра Усика и потерял титулы WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе. Британец уже успел заявить, что эти пояса все равно никому не нужны

Энтони Джошуа не переживает из-за потери титулов / Фото: REUTERS

После боя Джошуа заговорил о поединке против Тайсона Фьюри. Ранее этот бой был самым ожидаемым в мире бокса, ведь в нем разыграли бы звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

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А теперь Джошуа нечего предложить Фьюри. Но Энтони считает, что в этом нет ничего страшного. Кому нужны эти пояса?

"Дорога к званию абсолютного чемпиона и все такое, это хорошо… Как я сказал, я буду драться с Тайсоном Фьюри, Деонтем Уайлдером, без поясов.

Пояса – это весело. Это здорово, это наследие. Но с поясами или без них я буду драться с кем угодно. Путь к абсолютному чемпионству – это титул, который классно было бы заполучить.

Но вы бы смотрели эти бои без поясов? Это главное – у вас есть два конкурентоспособных бойца на ринге из Великобритании, которые просто хотят сойтись лицом к лицу", – заявил Дошуа во время пресс-конференции.

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Тем не менее, Джошуа не отказывается от реванша с Александром Усиком.