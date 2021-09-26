26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
💪 Усик - чемпион! 🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 👑 Фото участниц Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

"Ты смотри, он наш – православный!" Скандальный Дзюба оригинально поздравил Усика (видео)

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
26 сентября, 14:55
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Форвард сборной России не смог сдержать эмоции после поединка Усика с Джошуа и опять вляпался в скандал
Артем Дзюба поздравил Александра Усика с победой
Артем Дзюба поздравил Александра Усика с победой / Фото: Коллаж: Сегодня

Триумфу украинского боксера в Лондоне на стадионе "Тоттенхем" сильно обрадовались у нашего северного соседа.

Читайте также: Еще один гуляет: Виталий Кличко натравливает Усика на обидчика Владимира

Реклама

Нападающий санкт-петербургского Зенита Артем Дзюба смотрел супербой в компании своих друзей и когда Усик стал чемпионом отреагировал на успех украинца.

"Перекрестился, православный парень, смотри, наш. Да он реально гений! В одну калитку прям. Думаю, следующий бой будет Усик – Фьюри", – сказал Дзюба в видео, которое опубликовал в сториз Instagram.

Как говорят, "у победы много родителей...", так и в случае победы Александра Усика, россияне не упустили случай "примазаться" к победе украинского боксера.

Реклама

Форвард санкт-петербуржского Зенита Артем Дзюба постоянно попадает в скандальные ситуации. После провального для России Евро-2020 статую Дзюбы сломали в Подмосковье. А еще раньше его лишили капитанской повязки в сборной за скандальное видео, на котором Дзюба мастурбировал на камеру.

Артем Дзюба после разгрома от Дании на Евро-2020
Артем Дзюба после разгрома от Дании на Евро-2020 / Фото: Reuters

Напомним, что в ночь на 26 сентября Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинец победил Энтони Джошуа и завоевал титулы по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

Реклама

Александр Усик возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов
Александр Усик возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов / Фото: REUTERS

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
БОЙ ГОДА
1xbet

Усик против
Джошуа

Победный гопак Усика!
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

28 сент

19:45

Интер

5,30

4,48

1,65

Бавария

29 сент

22:00

Динамо

1,11

12

28
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Александрия
9
10:7
17
5
Десна
8
12:12
16
6
Днепр-1
8
13:8
16
7
Заря
8
16:9
14
8
Верес
9
9:12
11
9
Рух
9
6:12
8
10
Колос
8
5:13
8
11
Ингулец
8
8:14
7
12
Металлист 1925
8
6:12
7
13
Минай
7
5:9
6
14
Черноморец
8
9:21
5
15
Мариуполь
9
12:23
4
16
Львов
8
4:13
3
Показать больше
Воскресенье, 26 сентября
14:00
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять