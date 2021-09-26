"Ты смотри, он наш – православный!" Скандальный Дзюба оригинально поздравил Усика (видео)

Форвард сборной России не смог сдержать эмоции после поединка Усика с Джошуа и опять вляпался в скандал

Артем Дзюба поздравил Александра Усика с победой / Фото: Коллаж: Сегодня

Триумфу украинского боксера в Лондоне на стадионе "Тоттенхем" сильно обрадовались у нашего северного соседа.

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Нападающий санкт-петербургского Зенита Артем Дзюба смотрел супербой в компании своих друзей и когда Усик стал чемпионом отреагировал на успех украинца.

"Перекрестился, православный парень, смотри, наш. Да он реально гений! В одну калитку прям. Думаю, следующий бой будет Усик – Фьюри", – сказал Дзюба в видео, которое опубликовал в сториз Instagram.

Как говорят, "у победы много родителей...", так и в случае победы Александра Усика, россияне не упустили случай "примазаться" к победе украинского боксера.

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Форвард санкт-петербуржского Зенита Артем Дзюба постоянно попадает в скандальные ситуации. После провального для России Евро-2020 статую Дзюбы сломали в Подмосковье. А еще раньше его лишили капитанской повязки в сборной за скандальное видео, на котором Дзюба мастурбировал на камеру.

Артем Дзюба после разгрома от Дании на Евро-2020 / Фото: Reuters

Напомним, что в ночь на 26 сентября Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Украинец победил Энтони Джошуа и завоевал титулы по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

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