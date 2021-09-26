Победа Усика над Джошуа: Кличко заценил месть

Накануне Александр Усик сделал то, что четыре года назад не удалось его соотечественнику Владимиру Кличко, – одолел британца Энтони Джошуа на его поле

Владимир Кличко и Александр Усик / Фото: Instagram

В 2017-м Владимир Кличко нокаутом проиграл Энтони Джошуа на "Уэмбли". Накануне, на другом лондонском стадионе, "Тоттенхэм", Эй-Джея настигло украинское возмездие – его деклассировал Александр Усик.

Владимир Кличко остался доволен местью, написав следующие строки у себя в Instagram:

"Прошлой ночью Усик вошел в историю, он до сих пор не побежден как чемпион Олимпийских игр, чемпион в первом тяжелом и супертяжелом весах. Уважение к Энтони Джошуа. Украина – от начала и до конца".

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Напомним, на арене "Тоттенхэм" за Усика в бою с Джошуа болели брат Владимира Кличко Виталий, а также Андрей Шевченко, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Лилия Подкопаева.

При этом Виталий Кличко после боя выдал новый перл, посоветовав Усику зашиться.

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