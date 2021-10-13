Усик против Уайлдера: прогноз от промоутера Джошуа

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что из-за своего нокаутирующего удара Деонтей Уайлдер все еще остается опасным для лидеров супертяжелого дивизиона, включая его подопечного Энтони Джошуа и украинца Александра Усика.
"Я думаю, что люди хотят увидеть Уайлдера против любого соперника. Его бои никогда не будут плохими. Он либо закончит поединок на спине, либо сам кого-то нокаутирует".
"Мне кажется, что Энтони Джошуа слишком резкий, хорошо комбинирующий и техничный для Уайлдера, однако он тоже мог бы оказаться в нокауте".
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"Александр Усик способен сводить Уайлдера в школу, но также мог бы угодить в нокаут. У Деонтея всегда будут шансы, в любом бою, в котором он участвует", – приводит слова Хирна Fightnews.
Напомним, сразу после поражения Деонтея Уайлдера нокаутом от Тайсона Фьюри промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что Фьюри будет сладкой булочкой для Усика, а Уайлдеру вообще посоветовал завязывать с боксом, назвав его трупом.
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