Объявился боксер, готовый отбить Фьюри у Усика

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис после победы обладателя титула WBC Тайсона Фьюри в трилогии с Деонтеем Уайлдером изъявил о желании сразиться с непобежденным британцем.
"Это был потрясающий бой. Оба соперника шли ноздря в ноздрю. Один уронил второго, потом второй уронил первого. Это был изумительный поединок. Они показали, что у них сердца воинов и львов. Уайлдер проделал потрясающую работу. Чаши весов качались туда-сюда, но я рад, что Тайсон одержал победу", – приводит слова Энди Руиса Fightnews.
"Безусловно, я хочу подраться с Фьюри. Ради этого я и посетил их поединок. Фьюри принадлежит именно тот титул, которого я жду. У меня были все пояса, кроме WBC, так что я охочусь за ним", – добавил Энди Руис.
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Отметим, что в 2019 году толстяк Энди Руис лишил статуса непобедимого другого знаменитого британца Энтони Джошуа, одолев того нокаутом. Но в том же году Джошуа взял реванш, победив Руиса по очкам.
Правда, чтобы подраться с Тайсоном Фьюри, Энди Руису нужно отбить его у других претендентов.
Ожидается, что сперва Цыганский король проведет защиту пояса WBC в поединке с победителем боя Уайт – Валлин (они подерутся 30 октября), а затем встретится за звание абсолютного чемпиона мира с лучшим в реванше Усик – Джошуа.
Так что мечта Руиса о бое с Фьюри рискует остаться нереализованной.
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