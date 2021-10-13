Объявился боксер, готовый отбить Фьюри у Усика

Желание лишить Тайсона Фьюри статуса непобедимого изъявил американский толстяк мексиканского происхождения Энди Руис

Руис, Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис после победы обладателя титула WBC Тайсона Фьюри в трилогии с Деонтеем Уайлдером изъявил о желании сразиться с непобежденным британцем.

"Это был потрясающий бой. Оба соперника шли ноздря в ноздрю. Один уронил второго, потом второй уронил первого. Это был изумительный поединок. Они показали, что у них сердца воинов и львов. Уайлдер проделал потрясающую работу. Чаши весов качались туда-сюда, но я рад, что Тайсон одержал победу", – приводит слова Энди Руиса Fightnews.

Фьюри vs Уайлдер / Фото: Reuters

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"Безусловно, я хочу подраться с Фьюри. Ради этого я и посетил их поединок. Фьюри принадлежит именно тот титул, которого я жду. У меня были все пояса, кроме WBC, так что я охочусь за ним", – добавил Энди Руис.

Энди Руис / Фото: Getty Images

Отметим, что в 2019 году толстяк Энди Руис лишил статуса непобедимого другого знаменитого британца Энтони Джошуа, одолев того нокаутом. Но в том же году Джошуа взял реванш, победив Руиса по очкам.

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Правда, чтобы подраться с Тайсоном Фьюри, Энди Руису нужно отбить его у других претендентов.

Ожидается, что сперва Цыганский король проведет защиту пояса WBC в поединке с победителем боя Уайт – Валлин (они подерутся 30 октября), а затем встретится за звание абсолютного чемпиона мира с лучшим в реванше Усик – Джошуа.

Так что мечта Руиса о бое с Фьюри рискует остаться нереализованной.

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