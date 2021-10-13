Усик проти Вайлдера: прогноз від промоутера Джошуа

Після поразки від Тайсона Ф'юрі багато хто поспішив назвати Деонтея Вайлдера збитим льотчиком, проте промоутер Ентоні Джошуа, Едді Гірн, з цим геть не згоден

Вайлдер vs Усик / Фото: Reuters

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн вважає, що через свій нокаутуючий удар Деонтей Вайлдер досі залишається небезпечним для лідерів надважкого дивізіону, включаючи його підопічного Ентоні Джошуа і українця Олександра Усика.

"Я гадаю, що люди хочуть побачити Вайлдера проти будь-якого суперника. Його бої ніколи не будуть поганими. Він або закінчить поєдинок на спині, або сам когось нокаутує".

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"Мені здається, що Ентоні Джошуа занадто різкий, комбінуючий і технічний для Вайлдера, однак він теж міг би опинитися в нокауті".

"Олександр Усик здатний зводити Уайлдера до школи, але також міг би потрапити у нокаут. У Деонтея завжди будуть шанси, в будь-якому бою, в якому він бере участь", – наводить слова Гірна Fightnews.

"Дві солодкі булочки" для Усика / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, відразу після поразки Деонтея Вайлдера нокаутом від Тайсона Ф'юрі промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що Ф'юрі буде солодкою булочкою для Усика, а Вайлдеру взагалі порадив зав'язувати з боксом, назвавши його трупом.