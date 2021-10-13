Усик проти Вайлдера: прогноз від промоутера Джошуа

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн вважає, що через свій нокаутуючий удар Деонтей Вайлдер досі залишається небезпечним для лідерів надважкого дивізіону, включаючи його підопічного Ентоні Джошуа і українця Олександра Усика.
"Я гадаю, що люди хочуть побачити Вайлдера проти будь-якого суперника. Його бої ніколи не будуть поганими. Він або закінчить поєдинок на спині, або сам когось нокаутує".
"Мені здається, що Ентоні Джошуа занадто різкий, комбінуючий і технічний для Вайлдера, однак він теж міг би опинитися в нокауті".
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"Олександр Усик здатний зводити Уайлдера до школи, але також міг би потрапити у нокаут. У Деонтея завжди будуть шанси, в будь-якому бою, в якому він бере участь", – наводить слова Гірна Fightnews.
Нагадаємо, відразу після поразки Деонтея Вайлдера нокаутом від Тайсона Ф'юрі промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що Ф'юрі буде солодкою булочкою для Усика, а Вайлдеру взагалі порадив зав'язувати з боксом, назвавши його трупом.
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