Джошуа згоден приїхати до Києва! Реванш із Усиком може пройти на "Олімпійському"

Усик vs Джошуа може пройти на "Олімпійському"

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа погрожує вбити Олександра Усика. І погрожує британець це зробити у Києві.

В інтерв'ю каналу IFL TV Джошуа повідомив, що готовий здійснити реванш в Україні.

Читайте також: Треба було згасити Усика! Ось чому Джошуа не побив українця

Раніше мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що другий бій Усика та Джошуа може відбутися у столиці України.

Нагадаємо, що наприкінці вересня Ентоні Джошуа програв Олександру Усику свої пояси.

wow



what a performance by Usyk to beat Joshua pic.twitter.com/MZiLdGx2Mx