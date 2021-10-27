Джошуа згоден приїхати до Києва! Реванш із Усиком може пройти на "Олімпійському"

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа погрожує вбити Олександра Усика. І погрожує британець це зробити у Києві.
В інтерв'ю каналу IFL TV Джошуа повідомив, що готовий здійснити реванш в Україні.
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"Де буде бій – вирішують менеджери. Я справді приїхав би в Україну, якщо це потрібно.
Але оскільки Усик – чемпіон і захоче на цьому більше заробити, то обиратиме місце реваншу.
Але мені все одно куди їхати. Я приїду перемагати", – сказав Джошуа.
Раніше мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що другий бій Усика та Джошуа може відбутися у столиці України.
Нагадаємо, що наприкінці вересня Ентоні Джошуа програв Олександру Усику свої пояси.
wow- Jake Paul (@jakepaul) September 25, 2021
what a performance by Usyk to beat Joshua pic.twitter.com/MZiLdGx2Mx
Тепер у реванші Ентоні треба вийти, зайняти центр рингу, йти вперед і зі старту змусити Усика відступати – так вважає знаменитий боксер Джош Тейлор.
Раніше престижне видання The Ring представило оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій. Джошуа не потрапив до десятки найкращих, а ось Усик розташувався на другому місці.
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