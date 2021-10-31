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Встретимся в Париже: промоутер Джошуа о реванше с Усиком

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
31 октября, 23:29
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Эдди Хирн рассказал о сроках повторного поединка Энтони Джошуа и Александра Усика, а также о романтической составляющей этой истории
Усик и Джошуа: "Еще увидимся!"
Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн на этой неделе намерен встретиться с представителем Александра Усика Александром Красюком, чтобы обговорить детали реванша.

Напомним, стороны уже договорились, что гонорары в реванше Усик и Джошуа поделят 50 на 50.

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"Мы списывались с Красюком не так давно. В течение недели мы встретимся в Париже. Романтический ужин (смеется). Кстати, в этом же ресторане мы заключили нашу первую сделку".

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

"У нас не было никаких бумаг, и я делал записи в своем блокноте. У меня они до сих пор остались, как и у него. Весьма романтично. Нам нужно будет обсудить место и дату реванша. Как только все уладится, сразу же будет анонс реванша. Вероятно, бой состоится в марте или апреле", – приводит слова Хирна XSport со ссылкой на канал iFL TV.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Напомним, 25 сентября Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

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Реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля.

Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон.

Но Джошуа согласен провести бой и в Киеве.

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