Джошуа согласен приехать в Киев! Реванш с Усиком может пройти на "Олимпийском"

Усик vs Джошуа может пройти на "Олимпийском"

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа грозится убить Александра Усика. И грозится британец это сделать в Киеве.

В интервью каналу IFL TV Джошуа сообщил, что готов провести реванш в Украине.

Читайте также: Нужно было потушить Усика! Вот почему Джошуа не побил украинца

Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что второй бой Усика и Джошуа может состояться в столице Украины.

Напомним, что в конце сентября Энтони Джошуа проиграл Александру Усику свои пояса.

wow



what a performance by Usyk to beat Joshua pic.twitter.com/MZiLdGx2Mx