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У Усика будут проблемы: Джошуа раскрыл план на реванш

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
29 октября, 11:10
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Британец заявил, что не собирается набрасываться на Усика с массой беспорядочных ударов, но при этом обещает украинцу неприятные сюрпризы
Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

В повторном поединке с Александром Усиком многие авторитетные эксперты советуют Энтони Джошуа устроить грязную драку, дескать, это единственный ключ для Эй-Джея к победе.

Однако сам Джошуа заявил, что такая тактика в реванше может обернуться против него самого, дав понять, что продолжит вести себя в ринге осторожно.

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"Люди считают, что я должен был делать вот так (нелепо машет руками) и забить парня. Но сила – это вещь, которая может оказаться и против вас, если вы являетесь супертяжеловесом. Я – боец, который должен проходить двенадцать раундов", – приводит слова Энтони Джошуа Fightnews.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"В бою Фьюри – Уайлдер вы видели, как один парень устал уже после второго или третьего раунда! Понимаете, о чем я? Я не считаю, что это правильный путь".

Александр Усик VS Энтони Джошуа
Александр Усик VS Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

"Да, в этом конкретном поединке c Усиком было очевидно, что я подстроился под чужой стиль. Но это не означает, что в реванше я начну выбрасывать свинги как сумасшедший. Я привнесу определенные вещи, которые доставят проблемы и ему, и другим", – заинтриговал Энтони Джошуа.

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!"
Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

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Напомним, 25 сентября Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля.

Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон.

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Но Джошуа согласен провести бой и в Киеве.

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