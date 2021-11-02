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Усик вровень с Фьюри: озвучен рейтинг супертяжей

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
2 ноября, 11:36
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Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн разделил первую строчку в списке лучших боксеров хэвивейта между украинцем и Цыганским королем
Усик vs Фьюри. Коллаж - "Сегодня"
Усик vs Фьюри. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters

Эдди Хирна поставил в трудное положение вопрос канала True Geordie Pain Game о том, кто сейчас является лучшим тяжеловесом мира.

Ранее Майк Тайсон посоветовал Усику признать королем Фьюри.

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Однако, по мнению промоутера Джошуа, это было бы несправедливо по отношению к украинцу.

В итоге Эдди Хирн поставил между Фьюри и Усиком знак равенства.

"Если я скажу, что лучший не Фьюри, то многие начнут говорить, что я предвзят. Но если все же оценивать скрупулезно, то я не понимаю, как можно улучшать позиции в "паунде", постоянно избивая одного и того же парня. Это не его вина, но все же".

"Я не раз говорил ранее, что считаю лидером дивизиона Энтони Джошуа. Но Усик побил его, отобрал все пояса. Поэтому почему бы не ему отдать первое место в хэвивейте? Понимаете, о чем я? Есть аргументы в пользу обоих чемпионов...", – цитирует Хирна Vringe.

Как следствие, Эдди Хирн разделил первую строчку в хэвивейте между Усиком и Фьюри.

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ТОП-5 СУПЕРТЯЖЕЙ ПО ВЕРСИИ ХИРНА

1-2 Тайсон Фьюри и Александр Усик

Фьюри vs Усик
Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

3. Энтони Джошуа

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Энтони Джошуа проиграл Александру Усику
Энтони Джошуа проиграл Александру Усику / Фото: REUTERS

4. Диллиан Уайт

Диллиан Уайт
Диллиан Уайт / Фото: Instagram

5. Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

Напомним, в марте-апреле Усик проведет реванш с Джошуа.

В те же сроки должен провести свой следующий бой Тайсон Фьюри, соперником которого, не исключено, станет Диллиан Уайт.

Если Александр и Тайсон в своих поединках весной победят, уже в сентябре-октябре возможен бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте.

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