Усику надо признать короля! Майк Тайсон назвал лучшего боксера мира

Легендарный боксер обратился к Тайсону Фьюри и призвал британского чемпиона пока не заканчивать карьеру, ведь он лучший в мире

Александр Усик и Майк Тайсон / Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон назвал лучшего современного боксера.

Легендарный боксер уверен, что сейчас №1 в мире – это чемпион WBC Тайсон Фьюри. Он побеждал Владимира Кличко и Деонтея Уайлдера. Хотя Фьюри уже советуют уходить.

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"Фьюри – чемпион. Он тот, кто одолел сильнейших бойцов дивизиона. Он олицетворение бокса в супертяжелом весе. Он, а не кто-то другой. И это не обсуждается. Даже Усику нужно это признать", – заявил Майк Тайсон.

Ранее мы писали, что следующий бой Цыганского короля промоутеры планируют на март. Соперником Тайсона Фьюри станет Диллиан Уайт или Джо Джойс.

Осенью же 2022-го Фьюри может выйти в ринг против победителя реванша Усик – Джошуа. На реванш британец согласен приехать даже в Киев.

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