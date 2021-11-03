Бій Ф'юрі з Джошуа стане найкрутішою подією. Але переможець бою очевидний

Англійський промоутер Френк Воррен упевнений, що Тайсон Ф'юрі набагато сильніший за екс-чемпіона світу Ентоні Джошуа

Ф'юрі, Вайлдер і Джошуа. Хто краще? / Фото: Колаж: Сьогодні

Фахівець вважає, що його клієнт, чемпіон світу за версією WBC у хевівейті Тайсон Ф'юрі перевершує за всіма параметрами свого співвітчизника Ентоні Джошуа. На цей момент Циганський король найкращий супертяж у світі.

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"Тайсон завжди відчував, що він поб'є Ей-Джея. Як на мене, він б'є його за всіма параметрами: у нього крутіша "борода", він сміливіший, б'є так само сильно. Мені байдуже, хто і що говорить стосовно сили удару. Подивіться на нокдауни Вайлдера", – наполягає Воррен.

Тайсон Ф'юрі відправив у нокаут Деонтея Вайлдера і захистив титул чемпіона WBC / Фото: Reuters

І навіть у поєдинку проти Вайлдера Джошуа не мав би жодних шансів, упевнений промоутер. На питання, а чи зміг би Ей-Джея побити Бронзового бомбардувальника, Воррен відповів:

"Я так не вважаю. Це думка, заснована на тому виступі, який він мав (проти Усика). Але чи хоче Ф'юрі бій із ним навіть зараз? Якщо така можливість з'явиться, то Тайсон зробить цей вибір. Я вважаю, що навіть тепер це буде крута подія. Кожен залишиться при своєй думці, що відбудеться у поєдинку. Але, на мою думку, з переможцем тут все очевидно", – цитує слова Воррена vringe.com.

Тайсон Ф'юрі vs Ентоні Джошуа / Фото: Talksport

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Раніше ми повідомляли, що багато фахівців у об'єднавчому бою за чемпіонські пояси бачать суперником Ф'юрі британця Ентоні Джошуа. Тренер Циганського короля Шугар Хілл навіть готовий допомогти Ей-Джею повернути пояси IBF, WBA, WBO, IBO. На його думку, каса бою Ф'юрі – Джошуа буде в рази більшою, ніж від бою з Усиком.

Ф'юрі, Джошуа і Усик / Фото: REUTERS

Тим часом, промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн має намір зустрітися з представником Олександра Усика Олександром Красюком, щоб обговорити деталі реваншу Усик – Джошуа.

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Нагадаємо, 25 вересня Джошуа програв Усику одноголосним рішенням суддів на лондонському стадіоні "Тоттенгем Хотспур".

Фаворитом на місце проведення поєдинку називають Лондон.

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