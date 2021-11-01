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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Змова проти Усика! Тренер Ф'юрі готовий допомогти Джошуа перемогти українця

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
1 листопада, 12:18
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Тренер чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі вважає, що таким чином зможе отримати більшу фінансову вигоду з майбутнього об'єднавчого бою
Джошуа, Ф'юрі та Усик
Джошуа, Ф'юрі та Усик / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки британець Ентоні Джошуа займається пошуками нового тренера, у таборі чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі заговорили про допомогу Ей-Джею у бою-реванші з українцем Олександром Усиком.

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Тренер Циганського короля Шугар Хілл упевнений, що для Ф'юрі кращим суперником в об'єднавчому поєдинку за звання абсолютного чемпіона буде Ентоні Джошуа, а не Усик.

Тому Хілл готовий допомогти Ей-Джею повернути пояси IBF, WBA, WBO, IBO. На його думку, каса бою Ф'юрі – Джошуа буде в рази більшою, ніж від бою з Усиком.

"Давайте подивимося на все це по-іншому. Порівняємо з будь-яким іншим видом спорту.

Бувають ситуації, коли друзі чи навіть суперники об'єднують зусилля заради того, щоб бути ще успішнішими.

Наприклад, виступають за одну команду, створюючи таку собі команду мрії, – цитує слова Шугара Хілла vringe.com.

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS

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Раніше ми повідомляли, що промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн має намір зустрітися з представником Олександра Усика Олександром Красюком, щоб обговорити деталі реваншу Усик – Джошуа.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Нагадаємо, 25 вересня Джошуа програв Усику одноголосним рішенням суддів на лондонському стадіоні "Тоттенгем Хотспур".

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Реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня.

Фаворитом на місце проведення поєдинку називають Лондон.

В той же час, Джошуа згоден провести бій і у Києві.

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