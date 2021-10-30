Джошуа вирішив зробити зі свого сина другого Усика

Ентоні Джошуа так вразив стиль Олександра Усика, якому він несподівано програв 25 вересня, що Ей-Джей вирішив перевчити власного сина і зробити його таким же незручним для суперників шульгою, як українець.
Слова Ентоні Джошуа наводить Fightnews.
"Той самий Ф'юрі знає, як непросто битися з шульгами, Отто Валлін створив йому чимало проблем, як і Усик мені. Шульги – непрості хлопці".
"Нещодавно, боксуючи зі своїм сином, я задумався над тим, щоб переставити його в шульгу. Якщо він захоче в майбутньому боксувати... У боксі не так вже й багато шульг, і, як правило, вони дуже технічні", – сказав Ентоні Джошуа.
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Зазначимо, що Ентоні Джошуа є батьком-одинаком. Він виховує сина Джозефа Бейлі, якого йому 2015 року народила вчителька танців Ніколь Осборн.
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