"Для нас немає значення, хто тренує Джошуа": Усик серйозно готується до реваншу

Український боксер раніше заявив, що не погоджується з критикою, спрямованою деякими на адресу британського боксера Ентоні Джошуа.

Олександр Усик не звертає уваги на те, що британський боксер шукає нового тренера для підготовки до реваншу.

"Я не впевнений у тому, хто готуватиме Джошуа до реваншу. Я бачив припущення про те, кого він може найняти наступного року, але для нас не має значення, хто його тренує.

Наша мета – бути готовими до всього, і я тренуюся, щоби покращити свої шанси, не оглядаючись на мого опонента.

Джошуа пообіцяв бути більш агресивним та небезпечним у реванші. Якщо це так, добре. Я був би радий випробувати цей бік Джошуа. Я впевнений, що це буде ще один блискучий бій", – сказав Усик в інтерв'ю DAZN.