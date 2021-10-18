Знайшов винного: Джошуа змінить тренера перед реваншем з Усиком

Ентоні Джошуа змінить тренера напередодні реваншу проти Олександра Усика. Британський суперважковаговик має намір повернути свої титули

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Головною причиною поразки Джошуа Усику називають неправильну тактику на бій. Британець не скористався своєю перевагою в габаритах, чим набагато полегшив роботу українцю.

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Винного знайшли швидко – ним виявився тренер Роб МакКрекен. Коучу вже прилітало на горіхи після поразки від Енді Руїса в 2019-му році, але тоді йому вдалося зберегти роботу, хоча в команді Джошуа з'явилися два нових фахівця.

За інформацією TalkSport, Джошуа відправився шукати тренера в США. Він побував в залі культового американського тренера-ветерана Верджила Хантера, а потім він відправився до кращого чинного тренера світу Енді Рейносо.

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"Думаю, він хоче спершу проаналізувати подію. Так, тактика була невірною. Або ж він не зумів виконати те, що від нього вимагалося. Але якщо так, потрібно зрозуміти причини. Ентоні завжди самокритичний, завжди націлений стати ще краще. Якщо для цього треба нових людей в команді, впевнений, що так він і зробить", – коментує можливу зміну тренера промоутер Едді Гірн, якого цитує Vringe.com.

Про реванш Усик – Джошуа вже оголошено офіційно. Поки невідомі ні дата, ні місце бою. Імовірно, він пройде до квітня наступного року.