Нашел виновного: Джошуа сменит тренера перед реваншем с Усиком

Энтони Джошуа сменит тренера накануне реванша против Александра Усика. Британский супертяжеловес намерен вернуть свои титулы

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Главной причиной поражения Джошуа Усику называют неправильную тактику на бой. Британец не воспользовался своим преимущество в габаритах, чем намного облегчил работу украинцу.

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Виновного нашли быстро – им оказался тренер Роб Маккрэкен. Коучу уже прилетало на орехи после поражения от Энди Руиса в 2019-м году, но тогда ему удалось сохранить работу, хотя в команде Джошуа появились два новых специалиста.

По информации TalkSport, Джошуа отправился искать тренера в США. Он побывал в зале культового американского тренера-ветерана Верджила Хантера, а затем он отправился к лучшему действующему тренеру мира Энди Рейносо.

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"Думаю, он хочет сперва проанализировать произошедшее. Да, тактика была неверной. Или же он не сумел выполнить то, что от него требовалось. Но если так, нужно понять причины. Энтони всегда самокритичен, всегда нацелен стать еще лучше. Если для этого понадобятся новые люди в команде, уверен, что так он и сделает", – комментирует возможную смену тренера промоутер Эдди Хирн, которого цитирует Vringe.com.

О реванше Усик – Джошуа уже объявлено официально. Пока неизвестны ни дата, ни место боя. Предположительно, он пройдет до апреля следующего года.