Сговор против Усика! Тренер Фьюри готов помочь Джошуа победить украинца

Тренер чемпиона WBC Тайсона Фьюри считает, что таким образом сможет извлечь большую финансовую выгоду из будущего объединительного боя

Джошуа, Фьюри и Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока британец Энтони Джошуа занимается поисками нового тренера, в лагере чемпиона WBC Тайсона Фьюри заговорили о помощи Эй-Джею в бое-реванше с украинцем Александром Усиком.

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Тренер Цыганского короля Шугар Хилл уверен, что для Фьюри лучшим соперником в объединительном поединке за звание абсолютного чемпиона будет Энтони Джошуа, а не Усик.

Поэтому Хилл готов помочь Эй-Джею вернуть пояса IBF, WBA, WBO, IBO. По его мнению, касса боя Фьюри – Джошуа, будет в разы большей, чем от боя с Усиком.

"Давайте посмотрим на все это иначе. Сравним с любым другим видом спорта. Бывают ситуации, когда друзья или даже соперники объединяют усилия ради того, чтобы быть еще успешнее. Например, выступают за одну команду, создавая такую себе команду мечты", – цитирует слова Шугара Хилла vringe.com.

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS

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Ранее мы сообщали, что промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн намерен встретиться с представителем Александра Усика Александром Красюком, чтобы обговорить детали реванша Усик – Джошуа.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Напомним, 25 сентября Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

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Реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля.

Фаворитом на место проведения поединка называют Лондон.

В то же время, Джошуа согласен провести бой и в Киеве.

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