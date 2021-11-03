Усика зробили собачкою! Ось на що Олександр проміняв бокс

Після перемоги над Ентоні Джошуа Усик не поспішає повертатися до боксерських тренувань.
Новоспечений володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі відвідав матч Динамо – Барселона 0:1, на якому навіть дав прикластися до своєї щелепи одному з босів каталонців.
При цьому Усик і сам поганяв у футбол із зірками минулого – Ващуком, Цихмейструком, Нагорняком, Воробеєм, Шевчуком – на полі НТК імені Баннікова поряд із НСК "Олімпійський".
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Що ж, боксер і тут продемонстрував чудову роботу ніг.
Опинившись у ролі "собачки" у квадраті, Усик швидко відібрав м'яч у Ващука, використавши ефектний рух лівою ногою.
Нагадаємо, свого часу Усик займався футболом у школі сімферопольської Таврії.
"Я грав у півзахисті. Для того, щоб йти далі, потрібні були чималі кошти – платити за тренування, поїздки, купувати екіпірування. У моїх батьків, звичайних робітників, не було грошей, щоб сплатити за це все. А секція боксу була безкоштовною", – розповідав Усик.
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