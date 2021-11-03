Усика сделали собачкой! Вот на что Александр променял бокс

После победы над Энтони Джошуа Усик не спешит возвращаться к боксерским тренировкам.
Новоиспеченный обладатель чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе посетил матч Динамо – Барселона 0:1, на котором даже дал приложиться к своей челюсти одному из боссов каталонцев.
При этом Усик и сам погонял в футбол со звездами прошлого – Ващуком, Цихмейструком, Нагорняком, Воробьем, Шевчуком – на поле УТК имени Банникова рядом с НСК "Олимпийский".
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Что ж, боксер и тут показал отличную работу ног.
Оказавшись в роли "собачки" в квадрате, Усик быстро отобрал мяч у Ващука, использовав эффектное движение левой ногой.
Напомним, в свое время Усик занимался футболом в школе симферопольской Таврии.
"Я играл в полузащите. Для того, чтобы идти дальше, нужны были немалые средства – платить за тренировки, поездки, покупать экипировку. У моих родителей, обычных рабочих, не было денег, чтобы оплатить это все. А секция бокса была бесплатной", – рассказывал Усик.
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