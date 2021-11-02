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Бывший тренер Усика помогает Джошуа

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
2 ноября, 13:40
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Пока что удаленными советами – найти себе хорошего учителя и отказаться от идеи "убить Усика в ринге"
Башир ждет, что Усик снова одолеет Джошуа
Башир ждет, что Усик снова одолеет Джошуа / Фото: Getty Images, Instagram

Бывший наставник Владимира Кличко и Александра Усика американец Джеймс Али Башир дал несколько советов Энтони Джошуа перед реваншем с Усиком, который должен состояться в марте-апреле.

СОВЕТ №1: "НАЙДИ УЧИТЕЛЯ"

"Энтони, проглоти свою гордость и найди учителя. Ты тратишь деньги на машины, тратишь деньги на дома, тратишь деньги на одежду, так потрать деньги и найди хорошего учителя, позаботиться о нем, и учись боксировать. Изучай логистику бокса. Ты не зайдешь далеко в этом спорте без боксерских навыков", – приводит слова Джеймса Али Башира Vringe.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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СОВЕТ №2: НЕ УБЕЙ

Ранее Джошуа заявил: "Это война, и в реванше я выйду на ринг убивать Усика".

По мнению Джеймса Али Башира, такой настрой не принесет Джошуа успеха.

"Вы думаете, Усик не будет к этому готов? Нельзя идти войной на Усика, потому что тебе снова надерут зад, Энтони. Нужно быть расчетливым в том, что ты делаешь".

"Джошуа не забомбит Усика. Это не сработает, Энтони. Не пытайся".

Александр Усик и Джеймс Али Башир
Александр Усик и Джеймс Али Башир / Фото: K2 Promotions

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Складывается впечатление, будто Джеймс Али Башир напрашивается в тренеры Энтони Джошуа.

"Даже если Энтони пригласит меня в лагерь, ему будет тяжело побить Усика. Потому что Александр – просто уникальный человек, очень-очень умный парень", – говорит Башир.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

Напомним, 25 сентября Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей на лондонском стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

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Реванш Усик – Джошуа должен состояться до 25 апреля.

Фаворитом на место проведения реванша называют Лондон.

Но Джошуа согласен провести бой и в Киеве.

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