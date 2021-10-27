Я думаю об убийстве Усика! Боксер сделал сенсационное признание

Энтони Джошуа надоело быть скромным и боксер показал свой настрой на бой с Усиком. Британец назвал реванш войной

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа взбешен тем, что проиграл Александру Усику свои пояса.

Британский боксер дал интервью каналу IFL TV, в котором не выбирал выражений.

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"Я задолбался уже проигрывать! С меня хватит! Это война и я выйду на ринг убивать Усика. Вот такой нужен настрой. Не нужно больше скромности. Я думаю об убийстве Усика. Хочу сделать ему больно. Размазать по канвасу. Я взбешен. Я закипаю, просто говоря об этом", – показал свой настрой Джошуа.

Ранее престижное издание The Ring представило обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовых категорий. Джошуа не попал в десятку лучших, а вот Усик расположился на втором месте.

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Ранее мы публиковали рейтинг лучших боксеров по версии ESPN, так в нем Цыганский король оказался выше Усика.