Я думаю об убийстве Усика! Боксер сделал сенсационное признание

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа взбешен тем, что проиграл Александру Усику свои пояса.
Британский боксер дал интервью каналу IFL TV, в котором не выбирал выражений.
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"Я задолбался уже проигрывать! С меня хватит! Это война и я выйду на ринг убивать Усика. Вот такой нужен настрой. Не нужно больше скромности.
Я думаю об убийстве Усика. Хочу сделать ему больно. Размазать по канвасу. Я взбешен. Я закипаю, просто говоря об этом", – показал свой настрой Джошуа.
Ранее престижное издание The Ring представило обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовых категорий. Джошуа не попал в десятку лучших, а вот Усик расположился на втором месте.
Ранее мы публиковали рейтинг лучших боксеров по версии ESPN, так в нем Цыганский король оказался выше Усика.
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