Бой Усика и Фьюри сорвут! Претендент не собирается ждать

Известный промоутер Фрэнк Уоррен, который ведет дела супертяжеловеса Джо Джойса, сообщил, что они могут помешать объединительному поединку Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Может пройти три года, прежде чем Усик подерется с Фьюри.

"Мы ждем, когда в WBO определятся с тем, что им делать с обязательным претендентом для Усика. Скорее всего, они позволят Усику провести еще один бой, поскольку одобрили его реванш с Джошуа.

Но победитель должен будет подраться с Джойсом. Мы ждем решение WBO и тогда будем думать, как нам поступать дальше", – заявил Уоррен.