Рейтинг Усика растет как "на дрожжах"! А куда подевался Фьюри?

Престижное издание The Ring представило обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовых категорий

Усик второй боксер в мире по версии The Ring, а для Фьюри не нашлось места в Топ-10 / Фото: Коллаж: Сегодня

Возглавляет рейтинг Топ-10 чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес. Нашлось место в элите мирового бокса и для двух украинцев.

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На втором месте в списке лучших издания The Ring расположился чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик. Второй украинский боксер в рейтинге Василий Ломаченко занимает девятое место.

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Интересно, что в Топ-10 не нашлось места для чемпиона мира в хэвивейте по версии WBC Тайсону Фьюри, победившему в третьем поединке против Деонтея Уайлдера.

Рейтинг P4P от The Ring:

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1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Александр Усик (Украина)

(Украина) 3. Наоя Иноуэ (Япония)

4. Теренс Кроуфорд (США)

5. Джош Тейлор (Великобритания)

6. Эррол Спенс (США)

7. Теофимо Лопес (США)

8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)

9. Василий Ломаченко (Украина)

(Украина) 10. Казуто Иока (Япония)

Ранее мы публиковали рейтинг лучших боксеров по версии ESPN, так в нем Цыганский король оказался выше Усика.