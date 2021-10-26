Рейтинг Усика росте як "на дріжджах"! А куди подівся Ф'юрі?

Престижне видання The Ring представило оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій

Усик другий боксер у світі за версією The Ring, а для Ф'юрі не знайшлося місця у Топ-10 / Фото: Колаж: Сьогодні

Очолює рейтинг Топ-10 чемпіон світу у середній вазі Сауль Альварес. Знайшлося місце в еліті світового боксу і для двох українців.

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На другому місці у списку найкращих видання The Ring розташувався чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик. Другий український боксер у рейтингу Василь Ломаченко посідає дев'яте місце.

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Цікаво, що у Топ-10 не знайшлося місця для чемпіона світу у хевівейті за версією WBC Тайсону Ф'юрі, який переміг у третьому поєдинку проти Деонтея Уайлдера.

Рейтинг P4P від The Ring:

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1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Олександр Усик (Україна)

(Україна) 3. Наоя Іноуе (Японія)

4. Теренс Кроуфорд (США)

5. Джош Тейлор (Велика Британія)

6. Еррол Спенс (США)

7. Теофімо Лопес (США)

8. Хуан Франсіско Естрада (Мексика)

9. Василь Ломаченко (Україна)

(Україна) 10. Казуто Іока (Японія)

Раніше ми публікували рейтинг найкращих боксерів за версією ESPN, так у ньому Циганський король виявився вищим за Усика.