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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Рейтинг Усика росте як "на дріжджах"! А куди подівся Ф'юрі?

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
26 жовтня, 18:19
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Престижне видання The Ring представило оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій
Усик другий боксер у світі за версією The Ring, а для Ф'юрі не знайшлося місця у Топ-10
Усик другий боксер у світі за версією The Ring, а для Ф'юрі не знайшлося місця у Топ-10 / Фото: Колаж: Сьогодні

Очолює рейтинг Топ-10 чемпіон світу у середній вазі Сауль Альварес. Знайшлося місце в еліті світового боксу і для двох українців.

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На другому місці у списку найкращих видання The Ring розташувався чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик. Другий український боксер у рейтингу Василь Ломаченко посідає дев'яте місце.

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Цікаво, що у Топ-10 не знайшлося місця для чемпіона світу у хевівейті за версією WBC Тайсону Ф'юрі, який переміг у третьому поєдинку проти Деонтея Уайлдера.

Рейтинг P4P від The Ring:

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  • 1. Сауль Альварес (Мексика)
  • 2. Олександр Усик (Україна)
  • 3. Наоя Іноуе (Японія)
  • 4. Теренс Кроуфорд (США)
  • 5. Джош Тейлор (Велика Британія)
  • 6. Еррол Спенс (США)
  • 7. Теофімо Лопес (США)
  • 8. Хуан Франсіско Естрада (Мексика)
  • 9. Василь Ломаченко (Україна)
  • 10. Казуто Іока (Японія)

Раніше ми публікували рейтинг найкращих боксерів за версією ESPN, так у ньому Циганський король виявився вищим за Усика.

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