Цыганский король в шоке! Усик променял Фьюри на бальные танцы

Встреча супертяжеловесов Александра Усика и Тайсона Фьюри откладывается. У чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте появились более важные дела

Усик выбрал бальные танцы вместо Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский боксер Александр Усик приехал в Хорватию на чемпионат мира по танцам поддержать свою дочь Елизавету, сообщает страница Usyk Sportswear в Facebook.

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И это в то время, когда его будет ждать в Белграде сам Цыганский король.

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Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Усик и Тайсон Фьюри посетят чемпионат мира по боксу среди любителей, который пройдет в Сербии с 24 октября по 6 ноября.

Александр Усик VS Тайсон Фьюри / Фото: REUTERS

Как мы видим, для украинского боксера семья превыше всего! Впрочем, до закрытия чемпионата в Сербии еще есть время, а значит шанс увидеть встречу лучших супертяжеловесов современности еще остается.

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Напомним, что сразу после победы над Энтони Джошуа, Александр Усик, в компании своей жены Екатерины и друзей, отлично провел время в Грузии.

Усик с женой в Грузии / Фото: Instagram

А по возвращении в Украину Усик побаловал себя очень дорогим подарком! Украинский чемпион купил себе шестиколесного гелендвагена Mercedes-Benz G63 AMG, стоимость которого может составлять свыше миллиона евро.

Усик и его новое авто / Фото: Instagram

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