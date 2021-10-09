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Посвежел-то как! Усик с женой в Грузии

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
9 октября, 17:32
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От шрамов, оставшихся на лице Александра Усика после поединка с Энтони Джошуа, уже практически нет и следа
Усик с женой в Грузии
Усик с женой в Грузии / Фото: Instagram

Отдыхать после сенсационной победы над Энтони Джошуа Александр Усик отправился в Грузию – компанию украинскому боксеру составила жена Екатерина, а также их друзья.

Судя по кадрам, которые появились в соцсетях, на лице украинского боксера уже сошли синяки, которые остались после попаданий Джошуа. А от рассечения над бровью "красуется" уже едва заметный след.

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Хотя ранее промоутер Энтони Джошуа, Эдди Хирн, говорил, что Усик получил ужасное рассечение, и по этой причине реванш откладывается до апреля.

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Таким было лицо Усика несколько дней назад

Усик после боя с Джошуа
Усик после боя с Джошуа / Фото: Reuters

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В Грузии Усик в импозантной шапке с балабоном наслаждается чудесными видами сам, и посредством сториз своего Instagram делится этой красотой с фолловерами.

Напомним, реванш Усик – Джошуа должен состояться не позднее 25 апреля.

Вариантами места проведения повторного боя называют Великобританию, Киев и Ближний Восток.

При этом после сенсационной победы в первом поединке уже Усик – безоговорочный фаворит реванша с Джошуа у букмекеров.

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