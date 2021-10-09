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"Усику просто повезло": звездный россиянин о победе украинца над Джошуа

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
9 октября, 16:26
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Артур Бетербиев, проигравший Александру Усику на Олимпиаде-2012, поделился мнением о его победе над Энтони Джошуа
Бетербиев и Усик
Бетербиев и Усик / Фото: Getty Images, Instagram

По мнению российского чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева, сенсационная победа Александра Усика над Энтони Джошуа не обошлась без везения.

"Усик – молодец. Ему повезло – в хорошем смысле. Есть люди, которые пашут, и им везет. А есть люди, которые не пашут, ничего не вкладывают, но им где-то фартануло. Усик из той категории, кто реально тренируется, пашет, все делает, и ему повезло. Джошуа провел не самый лучший бой в своей карьере, как мы уже знаем. Усик же провел лучший бой в карьере", – сказал Бетербиев в эфире boxingtv.pro.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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Отметим, что перед поединком Усик – Джошуа Бетербиев прочил победу британцу, утверждая: "Усик фартовый, но фортуна когда-то заканчивается".

Под фартовостью украинца, в частности, Беретбиев подразумевал, что на победной для себя Олимпиаде-2012 Усик стартовал сразу с 1/4 финала, тогда как остальные – раундом ранее, следовательно, Александр был свежее.

В 1/4 финала Лондона-2012 Усик одолел как раз Бетербиева.

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Артур Бетербиев
Артур Бетербиев / Фото: Getty Images

В 2019-м Бетербиев нокаутировал другого украинца, Александра Гвоздика, в объединительном поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе.

Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом
Гвоздик проиграл Бетербиеву техническим нокаутом / Фото: Getty Images

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