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Реванш Усик – Джошуа откладывается: у украинца проблемы

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
6 октября, 10:53
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Изначально говорилось, что повторный бой Александра Усика против Энтони Джошуа может состояться в феврале-марте, теперь уже речь идет об апреле
Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Несмотря на победу над Энтони Джошуа 25 сентября, Александр Усик получил серьезное повреждение. Из-за него проведение повторного поединка боксеров смещается в сроках.

Об этом сообщил промоутер Энтони Джошуа – Эдди Хирн.

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"У меня запланирована встреча с Александром Красюком (промоутером Усика) – она состоится в конце октября, как только все устаканится", – приводит слова Хирна Boxing247.

"Реванш, скорее всего, пройдет в марте или апреле".

"Дело в том, что Усик получил ужасное рассечение. Я уверен, что они уйдут в отпуск. Команда Усика вряд ли будет активно работать до декабря, а уже затем мы начнем планирование дальнейших действий", – отметил промоутер британца.

Усик после боя с Джошуа
Усик после боя с Джошуа / Фото: Reuters

"Джошуа однозначно подерется с Фьюри, Уайлдером, Уайтом. Энтони постоянно сражался с топовыми бойцами и продолжит это делать. Но сейчас в его мыслях только один человек – Усик", – подытожил Хирн.

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Ранее реванш Усик – Джошуа планировался на февраль-март. По словам промоутера Эй-Джея, Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.

Хотя Виталий Кличко утверждает, что реванш Усик – Кличко может состояться и в Киеве.

Впрочем, не стоит исключать проведения повторного боя Усик – Джошуа на Ближнем Востоке, как это было в случае с реваншем британца с Энди Руисом.

Добавим, что после того как Александр Усик 25 сентября одолел Энтони Джошуа единогласным решением судей, уже украинец – безоговорочный фаворит повторного поединка у букмекеров.

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