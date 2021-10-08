7 октября 21:45
Бельгия 2
Франция 3
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова ⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Был шок, никто не знал, что сказать: почему нет ничего постыдного в поражении Усику

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
8 октября, 13:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Промоутер Эдди Хирн сравнил поражения своего клиента Энтони Джошуа от Энди Руиса и Александра Усика. В этот раз фиаско британца было не настолько сенсационным
Александр Усик VS Энтони Джошуа
Александр Усик VS Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

Первое поражение в карьере Джошуа потерпел от Руиса, уступив нокаутом. Затем в реванше он победил мексиканца по очкам и вернул себе чемпионские титулы. Такой же сценарий команда британца намерена провернуть с украинцем.

Читайте также: Реванш Усик – Джошуа откладывается: у украинца проблема с лицом

Реклама

Также Хирн назвал разницу между поражениями Усику и Руису.

"Это определенно отличается от поражения от Энди Руиса. Это было одним из самых больших огорчений в истории супертяжелого веса, тогда как на этот раз план на бой был неправильным, и он был побежден одним из лучших бойцов в мире. Нет ничего постыдного в поражении Усику.

Энди Руис победил Энтони Джошуа
Энди Руис победил Энтони Джошуа / Фото: AFP

Я видел много комментариев о том, что тактика была неправильной – так и было, – но трудно не оценить то, что сделал Усик. Эй-Джей был расстроен, потому что он знал, что может боксировать намного лучше, и провел неправильный бой, но Усик выступил на высшем уровне.

/ Фото: Reuters

Реклама

Но, возвращаясь к поражению Руису, все было по-другому, потому что это был такой шок, что никто не знал, что сказать. Здесь вы могли видеть, как Эй-Джей работает сверхурочно над тем, чтобы победить Усика. Как будто еще тогда началась подготовка к реваншу.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Я видел, как Боб Арум говорил, что Эй-Джей должен отойти в сторону и позволить Усику сразиться с Фьюри, но я не могу представить, чтобы это произошло.

Мы официально объявим о реванше и начнем планирование с K2 Promotions – март или апрель подходят для матча-реванша", – сказал Хирн в интервью sunnewsonline.com.

Ранее мы писали, что Джошуа не позволит Усику избежать реванша. Эдди Хирн исключил возможность того, что Энтони Джошуа позволит Александру Усику сразиться с Тайсоном Фьюри вместо реванша с британцем.

Реклама

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Битва супертяжей
9 октября
До боя Фьюри - Уайлдер
Прогноз на бой
ТОП-матчи

Финляндия

Завтра

19:00

Украина

3.76

3.42

2.18
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
4
Показать больше
Пятница, 15 октября
19:30
Суббота, 16 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять