Усик получил привет от Цыганского короля: таких комплиментов Александр еще не слышал

Накануне суперпоединка в Лас-Вегасе, Фьюри поздравил обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO Александра Усика с победой над Энтони Джошуа

Фьюри поздравил Усика с победой над Энтони Джошуа / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри напомнил о себе украинскому боксеру Александру Усику. Видео "с приветом" от Цыганского короля опубликовали на странице WBC Ukraine в Instagram.

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"Привет, Александр! Очень-очень хороший бой, отличный боксер. Я действительно получил удовольствие от твоего боя с Джошуа. Успехов тебе, пусть тебя благословит Бог. Сделай свою роботу в реванше", – рассыпался в комплиментах украинскому чемпиону Фьюри.

Напомним, что третье противостояние между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится в Лас-Вегасе в ночь с 9 на 10 октября. На кону будет чемпионский титул по версии WBC в супертяжелом весе.

Онлайн-трансляция боя Фьюри – Уайлдер уже есть на нашем сайте.

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Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

После боя Фьюри – Уайлдер чемпион по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик получит 30 дней, чтобы договориться об объединительном поединке с победителем.

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: Reuters