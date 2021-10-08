Сумасшедший, голодный и одержимый: промоутер описал состояние Джошуа после поражения Усику

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о состоянии боксера после поражения Александру Усику. Он страдает без титулов и намерен их вернуть

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Хирн рассказал, что после поражения Александру Усику Энтони Джошуа страдает и не дождется, когда же снова выйдет в ринг с украинцем.

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"Энтони Джошуа страдает как сумасшедший из-за потери своих чемпионских поясов в супертяжелом весе, но я никогда не видел его таким голодным и более решительным, чтобы выиграть бой-реванш.

Энтони Джошуа проиграл Александру Усику / Фото: REUTERS

На самом деле, одержимый – более подходящее слово, потому что после той битвы он говорил об этом, о том, что ему нужно делать и что ему нужно изменить, в каждом моем с ним разговоре", – цитирует Хирна sunnewsonline.com.

Ранее мы писали, что Джошуа не позволит Усику избежать реванша. Эдди Хирн исключил возможность того, что Энтони Джошуа позволит Александру Усику сразиться с Тайсоном Фьюри вместо реванша с британцем.