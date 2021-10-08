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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Божевільний, голодний і одержимий: промоутер описав стан Джошуа після поразки Усику

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
8 жовтня, 11:50
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Промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн розповів про стан боксера після поразки Олександру Усику. Він страждає без титулів і має намір їх повернути
Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Гірн розповів, що після поразки Олександру Усику Ентоні Джошуа страждає і не дочекається, коли ж знову вийде в ринг з українцем.

Читайте також: "Усик – чемпіон на 5 хвилин": Тайсон Ф'юрі зухвало вколов українця

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"Ентоні Джошуа страждає як божевільний через втрату своїх чемпіонських поясів в суперважкій вазі, але я ніколи не бачив його таким голодним і рішучішим, щоб виграти бій-реванш.

Ентоні Джошуа програв Олександру Усику
Ентоні Джошуа програв Олександру Усику / Фото: REUTERS

Насправді, одержимий – більш підходяще слово, тому що після тієї битви він говорив про це, про те, що йому потрібно робити і що йому потрібно змінити, в кожній моїй з ним розмові", – цитує Гірна sunnewsonline.com.

Раніше ми писали, що Джошуа не дозволить Усіку уникнути реваншу. Едді Гірн виключив можливість того, що Ентоні Джошуа дозволить Олександру Усику битися з Тайсоном Ф'юрі замість реваншу з британцем.

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