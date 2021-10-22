Дошли до Зеленского: в Верховной Раде подняли вопрос по Усику

В конце сентября Александр Усик победил Энтони Джоуша и отобрал у него чемпионские пояса по версиям WBA. WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.
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Историческую победу предложили отметить государственной наградой. С подобной инициативой выступил депутат ОПЗЖ Анатолий Бурмич.
Запрос к Зеленскому о награждении поддержали 212 нардепов при необходимых 150 голосах. Направление запроса к президенту поддержали 233 нардепа при необходимых 226, пишет liga.net.
Отметим, что в коллекции Усика уже есть две государственные награды – орден "За заслуги" III степени, который он получил в 2011 году за победу на чемпионате мира среди любителей.
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А также орден "За заслуги" ІІ степени за завоевание золотой медали на Олимпиаде-2012.
В следующем году Усик должен провести реванш с Джошуа. Поединок состоится не позднее апреля. Ранее мы писали, что Джошуа бросил тренера Майка Тайсона и пошел в зал к фанату Усика.