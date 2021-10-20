Усик купил себе супердорогую машину после победы над Джошуа

Украинский боксер меняет машины – как перчатки. Смотрите, на какое шестиколесное авто пересел крушитель британца Энтони Джошуа

Усик и его новое авто / Фото: Instagram

После победы над Энтони Джошуа Александр Усик отдохнул в Грузии, а по возвращении в Украину побаловал себя очень дорогим подарком!

У себя в сториз боксер выложил фото за рулем новой машины – шестиколесного гелендвагена Mercedes-Benz G63 AMG, стоимость которого может составлять свыше миллиона евро.

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Отметим, что совсем недавно, в конце августа, Усик сделал предыдущую обновку – Audi RS Q8 (от 155 тысяч евро до 190 тысяч евро – в зависимости от комплектации).

Августовская покупка / Фото: Instagram

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Новоиспеченный чемпион мира Александр Усик может себе это позволить. Как мы писали ранее, за бой с Джошуа Усик получил рекордный гонорар в своей карьере, который, в зависимости от коммерческих показателей поединка, мог составить от 3,5 млн до 17,5 млн евро.