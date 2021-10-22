Дійшли до Зеленського: у Верховній Раді підняли питання по Усику

Верховна рада підтримала запит до президента України Володимира Зеленського щодо нагородження боксера Олександра Усика державною нагородою після перемоги над Ентоні Джошуа

Усика просять нагородити державною нагородою / Фото: REUTERS

В кінці вересня Олександр Усик переміг Ентоні Джоуша і відібрав у нього чемпіонські пояси за версіями WBA. WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі.

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Історичну перемогу запропонували відзначити державною нагородою. З подібною ініціативою виступив депутат ОПЗЖ Анатолій Бурмич.

Запит до Зеленського про нагородження підтримали 212 нардепів при необхідних 150 голосах. Направлення запиту до президента підтримали 233 нардепи при необхідних 226, пише liga.net.

Олександр Усик танцює гопак після перемоги над Джошуа / Фото: REUTERS

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Відзначимо, що в колекції Усика вже є дві державні нагороди – орден "За заслуги" III ступеня, який він отримав в 2011 році за перемогу на чемпіонаті світу серед любителів.

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А також орден "За заслуги" ІІ ступеня за завоювання золотої медалі на Олімпіаді-2012.

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У наступному році Усик повинен провести реванш з Джошуа. Поєдинок відбудеться не пізніше квітня. Раніше ми писали, що Джошуа кинув тренера Майка Тайсона і пішов в зал до фанату Усика.