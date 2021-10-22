21 октября 22:00
ЦСКА София 0
Заря 1
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 Выборы в Харькове Выборы в Харькове 🚑 Советы доктора Комаровского
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Не позволяй это делать Фьюри: тренер дал совет Усику

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
22 октября, 10:03
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывший тренер Владимира Кличко и Александра Усика Джеймс Али Башир считает, что украинцу по силам победить Тайсона Фьюри, если их поединок все же состоится
Усику по силам победить Фьюри
Усику по силам победить Фьюри / Фото: REUTERS

Сейчас Усик и Фьюри владеют всеми поясами в супертяжелом весе. Фанаты мечтают увидеть объединительный поединок. Хотя ранее мы писали, что может пройти три года, прежде чем Усик подерется с Фьюри.

Читайте также: Дайте мне Усика! На украинца замахнулся бородатый Кошмар

Реклама

Есть ли шансу у Усика в поединке против непобедимого британца? Бывший коуч украинца уверен в его победе!

"Возможно, сейчас Усик – лучший боксер в мире. Я думаю, что он может побить Фьюри. Мне кажется, что у него есть стиль и скорость, чтобы победить Тайсона.

Ему просто нельзя позволять Фьюри переть и наваливаться на него, потому что из-за этого Усик устанет.

Александр Усик и Джеймс Али Башир
Александр Усик и Джеймс Али Башир / Фото: K2 Promotions

Это его вымотает, ведь на нем будет отдыхать большой 127-килограммовый парень. Но я думаю, что сейчас Усик – лучший супертяжеловес.

Как бы выглядел бой Усика с Фьюри? Тайсон бы попытался надавить на него и нокаутировать в поздних раундах.

Реклама

Усик бы боксировал с Тайсоном Фьюри и попытался бы победить его по очкам. Возможно, он бы поймал Тайсона в концовке боя.

Знаете, Фьюри нелегко нокаутировать. Так что я считаю, что Усик победил бы по очкам", – сказал Джеймс Али Башир в интервью, Youtube-каналу Два Боковых.

Кстати, ранее стало известно, что Цыганский король передумал уходить. Ранее Тайсон Фьюри намекал, что может завершить карьеру уже сейчас. Однако отец боксера заявил, что мы еще увидим, как минимум, два его поединка.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Барселона

24 окт

17:15

Реал

2.77

3.90

2.52

Манчестер Юнайтед

24 окт

18:30

Ливерпуль

3.08

3.78

2.34
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
11
11:25
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
Показать больше
Пятница, 22 октября
17:00
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять