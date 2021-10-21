Дайте мне Усика! На украинца замахнулся бородатый Кошмар

Финский гигант Роберт Хелениус грозится побить как Александра Усика, так и Тайсона Фьюри – причем на чужой территории

Хелениус vs Усик / Фото: Reuters

Роберт Хелениус – претендент на титул WBA в супертяжелом дивизионе, принадлежащий Александру Усику – с новой силой требует боя с украинцем.

Усик vs Хелениус / Фото: Reuters

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"Усик или Фьюри – дайте мне обоих. Это разные вызовы, но я с радостью подерусь с обоими у них на родине. В двух последних боях я показал, что биться за пределами своей страны для – не проблема", – приводит слова Роберта Хелениуса Sky Sports.

Отметим, что двухметровому финну Роберту Хелениусу по прозвищу Северный Кошмар – 37 лет. У него 31 победа (20 нокаутом) в профи при трех поражениях. В двух последних боях в США он нокаутировал поляка Адама Ковнацки.

"Я доволен своим выступлением в бою с Ковнацки, но я знаю, что могу драться еще лучше. Одно вам скажу – я буду чемпионом мира", – утверждает Хелениус.

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"Усик должен стать следующим соперником Хелениуса. У WBA нет более достойных претендентов. Разве Чарр, Брайан или Дюбуа заслуживают этого больше? Не думаю", – заявил, в свою очередь, менеджер Роберта Хелениуса Маркус Сундман.

Впрочем, Усику пока что явно не до Хелениуса. В планах Александра – одолеть весной в реванше Джошуа, а в конце следующего года подраться за звание абсолютного чемпиона мира с Фьюри.