Бою Усик – Фьюри быть! Цыганский король передумал уходить

Ранее Тайсон Фьюри намекал, что может завершить карьеру уже сейчас. Однако отец боксера заявил, что мы еще увидим, как минимум, два его поединка

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

"У меня больше нет никаких целей в боксе. Я все сделал и все выиграл. Не знаю, нужно ли мне дальше драться", – говорил вскоре после победы над Деонтеем Уайлдером Тайсон Фьюри.

Коллаж – "Сегодня" / Фото: Reuters, matchroomboxing

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Однако отец британца, Джон Фьюри, заявил, что его сын не завершит карьеру, не подравшись с Александром Усиком.

"С кем бы Тайсон ни решил драться дальше, это будет легкий бой для него, а затем уже он посмотрит в сторону Усика. Тайсон думает о нем и хочет объединить титулы. Что он решит после этого поединка – это уже его личное дело. Но я знаю, что Тайсону будет сложно найти мотивацию на таких соперников, как Диллиан Уайт, Дерек Чисора и все эти пятисортные или шестисортные супертяжеловесы. Это тяжело для Тайсона", – приводит слова Джона Фьюри Fightnews.

Фьюри и Усик доминируют в супертяжелом весе / Фото: REUTERS

"Если вы ходите увидеть лучшую версию Тайсона Фьюри, создайте ему неприятности, и он их преодолеет. Только так вы увидите от него отличное выступление", – добавил Джон Фьюри каналу True Geordie Xtra.

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

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Напомним, перед поединком с победителем реванша Усик – Джошуа Фьюри должен встретиться с лучшим в бою Уайт – Валлин. Но это противостояние претендентов по линии WBC, намеченное на 30 октября, пришлось отложить из-за травмы Уайта.

Правда, поговаривают, что Уайт выдумал эту травму, чтобы не рисковать в бою с Валлином и сразу подраться с Фьюри.