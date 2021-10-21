20 октября 22:00
Янг Бойз 1
Вильярреал 4
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед 3
Аталанта 2
20 октября 22:00
Лилль 0
Севилья 0
20 октября 22:00
Челси 4
Мальме 0
20 октября 22:00
Зенит 0
Ювентус 1
20 октября 22:00
Бенфика 0
Бавария 4
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 ⚽ ЦСКА - Заря: онлайн 👑 Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Бою Усик – Фьюри быть! Цыганский король передумал уходить

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
21 октября, 12:01
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ранее Тайсон Фьюри намекал, что может завершить карьеру уже сейчас. Однако отец боксера заявил, что мы еще увидим, как минимум, два его поединка
Фьюри vs Усик
Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

"У меня больше нет никаких целей в боксе. Я все сделал и все выиграл. Не знаю, нужно ли мне дальше драться", – говорил вскоре после победы над Деонтеем Уайлдером Тайсон Фьюри.

Коллаж – "Сегодня"
Коллаж – "Сегодня" / Фото: Reuters, matchroomboxing

Реклама

Однако отец британца, Джон Фьюри, заявил, что его сын не завершит карьеру, не подравшись с Александром Усиком.

"С кем бы Тайсон ни решил драться дальше, это будет легкий бой для него, а затем уже он посмотрит в сторону Усика. Тайсон думает о нем и хочет объединить титулы. Что он решит после этого поединка – это уже его личное дело. Но я знаю, что Тайсону будет сложно найти мотивацию на таких соперников, как Диллиан Уайт, Дерек Чисора и все эти пятисортные или шестисортные супертяжеловесы. Это тяжело для Тайсона", – приводит слова Джона Фьюри Fightnews.

Фьюри и Усик доминируют в супертяжелом весе
Фьюри и Усик доминируют в супертяжелом весе / Фото: REUTERS

"Если вы ходите увидеть лучшую версию Тайсона Фьюри, создайте ему неприятности, и он их преодолеет. Только так вы увидите от него отличное выступление", – добавил Джон Фьюри каналу True Geordie Xtra.

Фьюри vs Усик
Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Реклама

Напомним, перед поединком с победителем реванша Усик – Джошуа Фьюри должен встретиться с лучшим в бою Уайт – Валлин. Но это противостояние претендентов по линии WBC, намеченное на 30 октября, пришлось отложить из-за травмы Уайта.

Правда, поговаривают, что Уайт выдумал эту травму, чтобы не рисковать в бою с Валлином и сразу подраться с Фьюри.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Ворскла

23 окт

17:00

Шахтер

6.05

4.60

1.49

Динамо

24 окт

17:00

Днепр-1

1.36

5.30

7.90
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
11
11:25
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
Показать больше
Пятница, 22 октября
17:00
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять