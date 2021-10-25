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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Циганський король у шоці! Усик проміняв Ф'юрі на бальні танці

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
25 жовтня, 10:59
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Зустріч боксерів Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі відкладається. У чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO у хевівейті з'явилися більш важливі справи
Усик вибрав бальні танці замість Ф'юрі
Усик вибрав бальні танці замість Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Український боксер Олександр Усик приїхав до Хорватії на чемпіонат світу з танців підтримати свою доньку Єлизавету, повідомляє сторінка Usyk Sportswear у Facebook.

Читайте також: Ви не розбираєтеся в боксі, Усик – геній! Ще одне визнання для українця

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І це в той час, коли його буде чекати в Белграді сам Циганський король.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Усик і Тайсон Фьюрі відвідають чемпіонат світу з боксу серед любителів, який пройде в Сербії з 24 жовтня по 6 листопада.

Олександр Усик VS Тайсон Ф'юрі
Олександр Усик VS Тайсон Ф'юрі / Фото: REUTERS

Як ми бачимо, для українського боксера сім'я понад усе! Втім, до закриття чемпіонату в Сербії ще є час, а значить шанс побачити зустріч найкращих боксерів сучасності ще залишається.

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Нагадаємо, що відразу після перемоги над Ентоні Джошуа, Олександр Усик, в компанії своєї дружини Катерини і друзів, відмінно провів час в Грузії.

Усик з дружиною в Грузії
Усик з дружиною в Грузії / Фото: Instagram

А після повернення в Україну Усик потішив себе дуже дорогим подарунком! Український чемпіон купив собі шестиколісний Гелендваген Mercedes-Benz G63 AMG, вартість якого може складати понад мільйон євро.

Усик і його нове авто
Усик і його нове авто / Фото: Instagram

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