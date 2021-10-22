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Вот это буде зрелище! Усик и Фьюри встретятся в Белграде

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
22 октября, 15:26
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Александр Усик и Тайсон Фьюри впервые сойдутся вместе после того, как украинец стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Пока еще не на ринге, но их встреча обещает быть жаркой!
Александр Усик VS Тайсон Фьюри
Александр Усик VS Тайсон Фьюри / Фото: REUTERS

По информации vecernji.hr, Александр Усик и Тайсон Фьюбри посетят чемпионат мира по боксу среди любителей, который пройдет в Сербии с 24 октября по 6 ноября.

Читайте также: Дошли до Зеленского: в Верховной Раде подняли вопрос по Усику

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Кстати, выступит на ЧМ по боксу и сборная Украины. Но в состав не вошел звездный Александр Хижняк:

  • 48 кг – Андрей Ефимович
  • 51 кг – Александр Корнев
  • 54 кг – Эльмира Набиев
  • 57 кг – Олег Чулячеев
  • 60 кг – Максим Жигаров
  • 63,5 кг – Денис Песоцкий
  • 67 кг – Виктор Петров
  • 71 кг – Юрий Захареев
  • 75 кг – Иван Папакин
  • 80 кг – Богдан Толмачев
  • 86 кг – Сергей Горскова
  • 92 кг – Роберт Мартон
  • +92 кг – Цотне Рогава

Приезд звезд супертяжелого веса подтвердил легендарный боксер Рой Джонс-младший, выступающий в роли посла соревнования. СМИ уже публикую фото Фьюри из аэропорта.

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Издание выпустило статью с громким заголовком: "В Белграде назревает зрелище", имея ввиду не только сам турнир, но и приезд именитых гостей. Фьюри и Усик сойдутся не на ринге, но все равно будет интересно посмотреть на их поведение при встрече.

Фьюри и Усик доминируют в супертяжелом весе
Фьюри и Усик доминируют в супертяжелом весе / Фото: REUTERS

Сейчас ходит много слухов о возможном поединке между Усиком и Фьюри за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Хотя ранее мы писали, что может пройти три года, прежде чем Усик подерется с Фьюри.

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Впрочем, более реальным является реванш Усика с Энтони Джошуа. О втором поединке уже объявили официально, осталось только дождаться даты и места поединка. Ранее мы писали, что Джошуа бросил тренера Майка Тайсона и пошел в зал к фанату Усика.

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